F1 : Hamilton est de retour, Mercedes avait tout vu

Pierrick Levallet

Après avoir vécu un calvaire en 2022, Lewis Hamilton ne voulait pas revivre une année aussi compliquée en 2023. Mais Mercedes a l'air d'avoir corrigé ses erreurs, comme l'a prouvé le podium de Lewis Hamilton lors du Grand Prix d'Australie. D'ailleurs, ce résultat n'a pas vraiment surpris au sein de l'écurie allemande.

Après une saison délicate en 2022, Lewis Hamilton espérait ne pas revivre une année aussi compliquée en 2023. Et il semble que Mercedes a grandement corrigé ses erreurs. Le 2 avril dernier, à Melbourne, Lewis Hamilton a terminé deuxième à quelques centièmes de Max Verstappen et a confirmé l’excellent week-end de l’écurie allemande malgré l’abandon de George Russell. Le septuple champion est peut-être enfin de retour. Et le résultat du Britannique au Grand Prix d’Australie n’a pas vraiment surpris Mercedes.

F1 : Enorme coup de tonnerre pour Hamilton ? Il peut souffler https://t.co/wArwWxFQG4 pic.twitter.com/QLXw7aoY9m — le10sport (@le10sport) April 15, 2023

Podium pour Hamilton en Australie, Mercedes n’est pas surpris

« Est-ce que c’était attendu ? Globalement oui, car le niveau de performance en Australie n’était pas très différent de celui des deux autres pistes (Sakhir et Djeddah) jusqu’à présent cette année. Différent oui par rapport à Red Bull, mais pas complètement différent par rapport au reste du peloton » a ainsi confié James Allison dans des propos rapportés par NextGen-Auto .

Hamilton a profité de la méforme de Red Bull