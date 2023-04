F1 : Accroché, Pierre Gasly annonce du lourd

La rédaction

Alors qu’il a rejoint Alpine pour cette saison 2023, Pierre Gasly se sait attendu au tournant. L’ancien pilote de chez AlphaTauri possède un gros potentiel, et ne manque pas d’ambition. Mais son début de saison a été entaché par un accrochage avec son propre coéquipier Esteban Ocon en Australie, ce qui lui a fait perdre des places. Revanchard, le Français met désormais le cap sur Bakou fin avril.

Dans une chronique pour le site de la F1, Pierre Gasly a souhaité faire le bilan de ses 3 premières courses avec Alpine. « Je dois dire que j’ai apprécié l’année jusqu’à présent, même si elle a été loin d’être parfaite. À l’heure actuelle, le top 10 est l’endroit où nous sommes en termes de performances absolues. J’étais content d’être en Q3 à Djeddah mais encore une fois, je ne suis pas satisfait de la façon dont tout s’est déroulé. J’ai des normes élevées pour moi-même et il y avait plus sur la table là-bas. Je suis également réaliste, et je sais qu’il faudra toujours un certain temps pour être complètement connecté avec l’équipe et la voiture et nous n’en sommes pas encore là, mais pas très loin. Avec des tests limités, de courtes séances d’essais, je trouve un pour cent à chaque fois que je monte dans la voiture, et je sais que les performances ne feront que s’améliorer » .

Pierre Gasly toujours déçu par son accrochage avec Ocon…

« Australie… par où commencer ? Je pense, tout d’abord, en regardant les aspects positifs, que c’était un pas satisfaisant dans la bonne direction. En fait, c’était un très grand pas pour l’équipe d’ailleurs. » a déclaré le pilote français avec optimisme, lui qui se battait pour les points avant son abandon à Melbourne. « Je ne veux pas en dire trop sur la course, à part à quel point j’étais satisfait de la façon dont 98% de celle-ci s’est déroulée pour nous. »

…Mais souhaite rapidement aller de l’avant