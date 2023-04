F1 : Verstappen menacé, la mise au point de Red Bull

Arnaud De Kanel

Coupable d'une infraction au cost-cap en 2021, Red Bull doit faire face à des restrictions dans le développement de ses monoplaces depuis presque six mois. Vu comment l'exercice 2023 se profile, cela ne semble pas causer du tort à l'écurie autrichienne. Pour autant, certaines écuries veulent en profiter et menacent de combler leur retard sur Max Verstappen. Pas de quoi inquiéter Christian Horner.

Comme la saison passée, Red Bull déroule. La machine autrichienne possède bien trop d'avance sur ses concurrentes et ce malgré une pénalité qu'elle traine depuis six mois. Après avoir dépassé le plafond budgétaire en 2021, l'écurie autrichienne a écopé 7M$ et d'une réduction de 10% du temps de soufflerie, soit 202 passages en souffleries et 1206 simulations par ordinateurs. A titre de comparaison, Mercedes aura le droit à 256 passages en souffleries et 1600 simulations. Pour le moment, cela n'impacte pas sur les résultats puisque Max Verstappen caracole en tête du championnat du monde devant son coéquipier Sergio Perez. Derrière, c'est Aston Martin et Fernando Alonso qui se mettent à rêver, espérant profiter de la pénalité de Red Bull. Mais côté autrichien, on ne laisse pas de place à l'inquiétude.

«Elle n’affecte pas seulement la voiture de cette année»

Dans des propos relayés par Nextgen-Auto , le patron de l'écurie Red Bull a rappelé que cette pénalité pourrait également avoir son incidence en 2024. « Je pense que, comme tout, cela dépend de la façon dont on l’utilise. Nous disposons d’un temps limité pour l’aérodynamique. Cela fait presque six mois que la pénalité a commencé et, bien sûr, elle n’affecte pas seulement la voiture de cette année, mais aussi celle de l’année prochaine », a souligné Christian Horner. Il faudra avant tout faire bon usage de ce temps restreint pour conserver cet avantage.

«Cela dépend de la façon dont on utilise le temps»