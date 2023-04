F1 - Ferrari : La fin du rêve pour Leclerc ?

Arnaud De Kanel

Challenger numéro 1 de Max Verstappen avant le lancement de saison de par son statut de vice-champion du monde 2022, Charles Leclerc vit un début d'exercice 2023 chaotique. Contraint à l'abandon à deux reprises en trois courses et jamais dans le top 5 d'un Grand Prix, le Monégasque a sans doute déjà dit adieu à son rêve de titre.

La révolution opérée chez Ferrari n'aura finalement rien changé. A l'intersaison, La Scuderia avait décidé de se séparer de Mattia Binotto pour le remplacer par Frédéric Vasseur. Or, les débuts du Français sont extrêmement compliqués et il ne parvient pas à faire mieux que son prédécesseur. Tout n'est pas de sa faute, loin de là. Pour ce qui est de Charles Leclerc par exemple, Vasseur n'est en rien responsable du début de saison chaotique de son pilote. Le Monégasque s'est sabordé comme un grand à Melbourne, laissant s'envoler encore un peu plus Max Verstappen.

Leclerc n'est plus dans la course

Après trois Grand Prix, le bilan est lourd et sans appel pour Charles Leclerc. Sans tirer de conclusions hâtives, nous sommes presque en mesure d'assurer qu'il ne sera pas champion du monde cette année. D'entrée, à Bahreïn, c'est une panne mécanique qui était venue lui mettre un gros coup au moral. Ensuite, Ferrari avait décidé de changer son moteur pour qu'il puisse enfin lancer sa saison à Djeddah. Forcément, il avait écopé de la traditionnelle pénalité de 10 places sur la grille. Douzième au départ, il n'avait pas réussi à remonter comme il l'entendait et avait franchi la ligne en septième position, prouvant une nouvelle fois que cette monoplace ne se rapproche des meilleures qu'en qualifications. Il comptait se relancer à Melbourne, mais encore une fois, il avait du abandonné. Sorti de piste dès le deuxième virage du premier tour, Charles Leclerc était reparti bredouille de l'Albert Park. Le moral est touché.

«Nous devons être à fond pour renverser cette situation»