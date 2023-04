F1 : Ferrari fait une annonce sur Red Bull, Leclerc va paniquer

Arnaud De Kanel

Cette saison, l'écurie Red Bull verra son temps passé en soufflerie réduit suite à une sanction infligée par la FIA après le dépassement du cost-cap en 2021. Pour autant, Frédéric Vasseur ne pense pas que cette pénalité fasse défaut à l'équipe de Max Verstappen, ce qui ne devrait pas rassurer son pilote star Charles Leclerc.

Après avoir dépassé largement le cost-cap lors de la saison 2021 qui avait couronné Max Verstappen, Red Bull a été sanctionné d'un temps de travail réduit en soufflerie pour cette année 2023. Pour l'instant, cela ne fait pas de tord à l'écurie autrichienne, bien supérieure à tous les niveaux par rapports aux autres forces du paddock. Chez Ferrari, on ne pense pas rattraper Red Bull de si tôt.

«La pénalité est trop faible»

Frédéric Vasseur estime que la pénalité infligée à Red Bull n'est pas assez forte pour inverser la tendance. L'écurie autrichienne a vu son temps des recherches aérodynamiques réduit de 10% cette saison, insuffisant pour le boss de Ferrari qui loue tout de même l'excellent travail des ingénieurs Red Bull. « Je suis toujours convaincu que la pénalité était très légère. Si vous considérez que nous allons améliorer les performances de la voiture d’un peu moins d’une seconde au cours de la saison en termes d’aéro, leur pénalité ne représente à peine qu’un dixième de cela, c’est l’équivalent à une perte de 0,1 seconde au tour. Comme ce n’est pas une progression linéaire, c’est probablement moins, et comme vous avez le droit de dépenser cet argent ailleurs, en gain de poids, sur les suspensions et ainsi de suite, pour moi la pénalité est trop faible. Surtout que vous conservez l’avantage d’avoir dépensé plus pour l’année qui suit », a déclaré Vasseur dans des propos relayés par Nextgen-Auto , avant de poursuivre.

«Ils ont fait du très bon travail»