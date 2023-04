La F1 prédit une catastrophe pour Red Bull

La rédaction

Après seulement 3 courses cette saison, Red Bull, par le biais de Max Verstappen et Sergio Pérez, écrase toute concurrence. Le Néerlandais semble destiné à un 3ème titre de champion du monde consécutif. Comme cela avait pu être le cas avec Mercedes à une époque, l’ultra-domination d’une écurie sur le circuit à tendance à agacer les fans. C’est face à ces critiques que Stefano Domenicali, président de la Formule 1, a souhaité réagir, en mettant en garde l'écurie autrichienne.

« Tout d'abord, si une écurie est plus rapide que les autres, félicitations, ils ont fait du meilleur travail que les autres » , a expliqué Stefano Domenicali lors d'un entretien avec des investisseurs. « C'est le devoir de la FIA, en tant que législateur, de s'assurer de la conformité des voitures avec le règlement. Si l'on observe les autres écuries, elles sont très proches, très, très proches. Je suis convaincu qu'avec le plafond budgétaire, la situation évoluera de la manière possible pour assister à une meilleure compétition » .

Les fans apprécient l’ultra domination de RedBull selon le président de la F1

De plus, rapporté par Motorsport , le patron de la F1 évoque également cette domination de Red Bull d’un bon œil d’un point de vue marketing : « D'un autre côté, il y a quelque chose d'intéressant à observer : sur les nouveaux marchés, où un nouveau public arrive, ce n'est pas vraiment un facteur important. Disons que ça l'est plus pour les fans les plus assidus, s'ils voient une voiture qui domine, cela crée un niveau d'intérêt moindre. Pour les nouveaux marchés, pour les nouveaux fans qui arrivent, ce n'est pas vraiment très important » .

« Je m’attends à ce que les autres les rattrapent », l’incroyable prédiction du patron de la F1 sur RedBull