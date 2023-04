F1 : Schumacher a rejoint Hamilton, il est «choqué»

Pierrick Levallet

Arrivé en F1 2021, Mick Schumacher a perdu sa place sur la grille de départ cette saison. L’Allemand a été remplacé par Nico Hülkenberg chez Haas. Mais le fils du légendaire Michael Schumacher n’a pas entièrement quitté la discipline pour autant puisqu’il a rejoint Mercedes en qualité de pilote de réserve. Mick Schumacher travaille donc aux côtés de Lewis Hamilton et de George Russell en attendant de retrouver un baquet la saison prochaine. Et le pilote de 24 ans a avoué avoir été impressionné par la communication au sein de l’écurie allemande.

«Je ne m’attendais pas à une telle quantité d’échanges»

« En tant que pilote, vous n’entendez généralement pas ce qui se passe entre tous les ingénieurs lorsque vous êtes sur la piste, donc les écouter pendant les sessions a été extrêmement intéressant. J’ai été assez choqué par la première manche à Bahreïn, je ne m’attendais pas à une telle quantité d’échanges. Vous ne savez pas ce que vous manquez tant que vous n’en faites pas partie » a expliqué Mick Schumacher dans des propos rapportés par F1Only.fr .

Mercedes, un choix « émotionnel » pour Mick Schumacher