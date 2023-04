F1 : Ferrari annonce du lourd, Verstappen peut trembler

Arnaud De Kanel

La trêve printanière touche à sa fin. Le paddock s'apprête à retrouver les circuits et ce dès vendredi avec la première séance d'essais libres en vue du Grand Prix d'Azerbaïdjan. Après un début de saison catastrophique, Ferrari compte faire bonne figure à Bakou, sans se soucier de ce qui se passe chez les autres.

La Formule 1 revient ce week-end à l'occasion du Grand Prix d'Azerbaïdjan. Ferrari y sera très attendue puisque l'écurie italienne doit se racheter après son début de saison compliqué. La trêve a permis à La Scuderia de peaufiner les derniers réglages sur les monoplaces de Charles Leclerc et Carlos Sainz. Frédéric Vasseur est confiant pour Bakou et il ne se focalise pas sur la concurrence.

«Nous avons fait un bon pas en avant»

« Ce serait une erreur de se concentrer sur Red Bull, Mercedes ou Aston Martin. Nous devons tirer le meilleur parti de ce que nous avons et nous concentrer sur nous-mêmes. Pour moi, nous avons fait un bon pas en avant entre la deuxième et la troisième course. Et si nous sommes capables d'apporter quelques évolutions comme ça... Je pense que le problème à Melbourne n'était pas le potentiel de la voiture, mais plutôt le travail que nous avons fait en tant qu'équipe pour en tirer le meilleur, et que nous devons nous concentrer sur ce point. Je ne dirai jamais ce que nous avons fait sur la voiture et quel a été l'impact sur le comportement de la voiture. Mais il est certain que nous recherchons quelque chose d'un peu plus cohérent. Et je pense que nous y sommes parvenus », a déclaré Frédéric Vasseur dans des propos relayés par Motorsport.com . Le directeur sportif de Ferrari mise énormément sur Bakou.

«Ce sera un bon exercice»