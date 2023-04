F1 : Alonso en route vers un exploit, il fait une annonce retentissante

La rédaction

41 ans et lorsque Fernando Alonso parle de la Formule 1, il en parait vingt de moins ! L'Espagnol, véritable légende de ce sport avec deux titres mondiaux remportés en 2005 et 2006 est proche de passer un incroyable cap, qu'aucun pilote n'avait dépassé auparavant : celui des 400 courses disputées. Si tout se passe bien, Fernando Alonso atteindra ce chiffre en 2024, et il compte bien y arriver.

Premier champion espagnol de l'histoire de son pays, Fernando Alonso est une véritable légende vivante. Aujourd'hui pilote chez Aston Martin, Alonso est troisième du classement des pilotes et est parvenu lors des trois premières courses disputées à terminer troisième à chaque fois. Le Taureau des Asturies avait déjà pris sa retraite en 2018, avant de revenir sur le circuit en 2021. Avec le cap des 400 courses en ligne de mire, il dévoile également ce qui pourrait lui faire prendre sa retraite pour de bon.

«Mon âge n'apporte que des avantages mais...»

Dans des propos rapportés par N extgen-auto.com , Fernando Alonso annonce la condition pour qu'il prenne sa retraite : « Si un jeune pilote me dépasse dans le dernier tour d’une course exigeante physiquement, alors mon âge sera devenu un désavantage. Mais je ne sens pas que cela arrive. L’âge n’apporte que des avantages pour le moment, grâce à l’expérience. Mais personne ne sait jusqu’à quand cet avantage compense les pertes physiques. Peut-être que je serais le premier à l’expérimenter ! »

«J'atteindrai les 400 courses à coup sûr»