F1 : Verstappen, Hamilton, Schumacher... Alonso lâche une énorme confidence

Il arpente les circuits de Formule 1 du monde entier depuis 20 ans. Fernando Alonso, aujourd'hui chez Alpine est revenu sur les meilleurs souvenirs de sa longue carrière. Aujourd'hui âgé de 41 ans, le double champion du monde en 2005 et 2006 avec Renault a évoqué son plus grand rival qui n'est autre que Michael Schumacher.

Auteur d'un début de saison canon avec trois podiums grâce à ses trois troisièmes places consécutives, Fernando Alonso rêve de réaliser un bon championnat du monde avec pourquoi pas l'ambition d'embêter durant quelques courses les intouchables Red Bull. En attendant, il a évoqué quel était son plus grand rival et son meilleur souvenir, lui qui a couru avec certains des plus grands pilotes de l'histoire de la Formule 1.

« Le meilleur souvenir est le premier championnat »

Dans des propos rapportés par nextgen-auto.com , Fernando Alonso évoque le meilleur souvenir de sa carrière : « T ous les souvenirs des différentes équipes sont très liés aux résultats que j’ai obtenus à ce moment-là. Pour Ferrari, je choisirai la première course que j’ai gagnée. Aston Martin, évidemment, je choisirai Sakhir où nous avons obtenu le 1er podium de cette saison, et chez Renault, bien entendu la course de mon 1er titre. Le meilleur souvenir est le premier championnat, ce sera toujours le premier championnat. Le second était évidemment émouvant, mais le premier était comme un rêve devenu réalité et un objectif de vie. »

