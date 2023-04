F1 : Un scandale éclate autour de Michaël Schumacher, la sanction tombe

La rédaction

C'est l'un des scandales qui secoue actuellement le monde de la Formule 1. En début de semaine, un journal allemand, du nom de Die Aktuelle, a publié sur sa Une une « interview exclusive » de Michael Schumacher, qui n'est plus apparu en public depuis 2013 et son grave accident de ski. Problème, cette interview avait été réalisée à l'aide d'une intelligence artificielle. De quoi pousser au départ la rédactrice en chef du journal.

La polémique enfle depuis la publication d'une « interview » de Michael Schumacher dans le journal Die Aktuelle , qui n'en est pourtant pas une, l'Allemand n'étant plus apparu en public depuis son grave accident de ski en 2013. Si la mention en fin d'article fait bien état d'un entretien réalisé à l'aide d'une intelligence artificielle, sa Une n'en fait jamais mention. « Première interview », « sensation mondiale » pouvait-on y lire. Une première de couverture mensongère qui a agacé les fans du pilote allemand, dont la famille garde toujours secret son état de santé.

La famille de Schumacher porte plainte

Un porte-parole de la famille de Michael Schumacher a annoncé sur ESPN que la famille allait intenter une action en justice contre le journal allemand Die Aktuelle suite à leur édition du 15 avril portant sur une interview exclusive du pilote allemand alors qu'elle a été entièrement réalisée via une intelligence artificielle. Une information confirmée par l'agence de presse Reuters , qui annonçait également que la famille de Schumacher allait porter plainte contre la maison d'édition du journal, Funke .

La rédactrice en chef du journal renvoyée