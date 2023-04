F1 : Gasly fait un choix, ça tourne à la catastrophe

Arnaud De Kanel

Pierre Gasly a pris son envol. Après avoir passé tout le début de sa carrière dans le giron Red Bull, le Rouennais a rejoint Alpine et Esteban Ocon pour former un duo 100% français. Il faut dire que son départ fait mal à l'écurie AlphaTauri, en plein cauchemar depuis le début de la saison.

Nul doute que Pierre Gasly n'oubliera jamais AlphaTauri. C'est dans cette écurie que le Français a remporté ce qui est à ce jour, son seul Grand Prix en carrière, à savoir celui de Monza en 2020. Officiellement chez Alpine depuis le Grand Prix du Japon où les deux parties avaient officialisé leur collaboration, Gasly regarde de loin les performances de son ancienne écurie et il ne peut que constater sa descente aux enfers. La saison 2022 avait été compliquée, celle de 2023 débute très mal. AlphaTauri n'a inscrit qu'un seul point en trois courses et ça commence à chauffer en interne. Les jours de Franz Tost seraient comptés car l'exécutif de Red Bull veut une amélioration des résultats. Cette situation tendue a poussé Yuki Tsunoda à s'exprimer.

«L’une des pires F1»

Dans des propos relayés par Nextgen-Auto , Yuki Tsunoda a noté les points d'améliorations de cette monoplace. « Nous avons juste besoin de plus d’adhérence, donc de plus d’appui aérodynamique. Augmenter l’appui aérodynamique sans sacrifier la traînée. Nous avons l’une des pires F1 pour la vitesse de pointe en lignes droites. Par rapport à Williams, nous sommes 12 km/h plus lents en permanence, sans le DRS ouvert. Lorsque j’étais derrière Alex [Albon] à Bahreïn, on avait presque la même vitesse, mais j’utilisais le DRS et lui non, alors j’ai vraiment eu du mal à le dépasser. Nous devons absolument réduire la traînée », a souligné le Japonais. L'ambiance serait malgré tout au beau fixe à en croire les dires de l'ancien coéquipier de Pierre Gasly.

«Nous sommes sous pression»