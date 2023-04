F1 : Hamilton prêt à aller en prison au Qatar, sa folle déclaration

Thibault Morlain

Aujourd'hui, Lewis Hamilton est plus qu'un pilote de Formule 1. En effet, le Britannique n'hésite pas à se servir de son sport pour faire passer des messages et promouvoir des combats. Ça a été le cas avec Black Lives Matter, mais aussi le mouvement LGBT. Hamilton était d'ailleurs prêt à prendre tous les risques pour défendre ses idées, même jusqu'à aller en prison...

En 2021, Lewis Hamilton remportait le Grand Prix du Qatar, devançant notamment Max Verstappen. Et lors de cette course, le pilote Mercedes avait d'ailleurs arboré un drapeau LGBT sur son casque, en soutien à ce mouvement. Un choix fort, mais aussi risqué pour Hamilton. En effet, au Qatar, l'homosexualité est notamment jugée illégale. Le combat était alors noble pour le septuple champion du monde, qui était prêt à aller au bout de ses idées, mais si cela signifiait aller en prison au Qatar.

F1 : L’incroyable confidence de Lewis Hamilton https://t.co/4MVexUbUPW pic.twitter.com/FG2lYT6oDn — le10sport (@le10sport) April 21, 2023

« Je vais le faire, qu’ils me jettent en prison ou non »

« Pour moi, il est incroyable que nous vivions encore à une époque où il y a tant de pays dans le monde, mais en particulier... il y a beaucoup de problèmes de droits de l’homme au Moyen-Orient. Les droits des femmes, les droits des LGBT... il y a des lois qui empêchent les gens d’être eux-mêmes. J’ai toujours pris des risques. Je vais le faire, qu’ils me jettent en prison ou non, je me fiche de ce qu’ils vont faire, je vais défendre quelque chose en quoi je crois, même si cela me tue », a balancé Lewis Hamilton, rapporté par NextGen Auto .

« Je l’ai fait et j’ai gagné la course »