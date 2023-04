F1 : Ferrari dans le doute, il dézingue Leclerc

La rédaction

Certaines écuries n’ont pas entamé leur saison 2023 de la meilleure des manières. Mais énoncer cela n’est qu’un euphémisme pour Ferrari qui a notamment connu un Grand Prix d’Australie cauchemardesque. Entre l’abandon dès le 1er tour de Charles Leclerc et la pénalité reçue par Carlos Sainz, l’écurie désormais dirigée par Frédéric Vasseur doit se rattraper à Bakou. Mais l’attitude du Monégasque envers son coéquipier fait jaser.

La tendance est-elle en train de s’inverser au sein des pilotes de la Scuderia Ferrari ? Car depuis des années, Charles Leclerc est associé à ce rôle de leader incontesté, l’un des seuls pilotes au monde capable de concurrencer RedBull et Max Verstappen. Mais voilà, depuis le début de la saison, force est de constater que Carlos Sainz Jr. semble davantage concerné, et la volonté du pilote espagnol de s’affirmer en tant qu’égal du Monégasque (voire plus) se fait sentir. Après une qualification décevante sur le circuit de Melbourne, Charles Leclerc déclarait ceci à propos de son coéquipier : « Ce fut un tour de merde, sans bonne préparation, Un grand merci à Carlos pour l’aspi, j’ai eu un peu de vitesse, c’est toujours chouette… » . Une manière ironique mais claire de faire passer un message à ce dernier donc.

La réaction de Leclerc ? « Étrange » selon Peter Windsor

Cette sortie du pilote monégasque n’a pas été comprise de tous. « La réaction de Charles m’a paru étrange , remarque Peter Windsor, journaliste réputé et ancien team-manager de Ferrari, dans des propos relayés par F1 Actu . Pourquoi Carlos devrait-il l’aider ? Il sortait d’un bon Grand Prix à Djeddah et il voulait évidemment battre Charles » .

« Il était furieux d’être derrière » affirme Peter Windsor