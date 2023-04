F1 : Verstappen fait halluciner Alonso, Hamilton va enrager

Pierrick Levallet

Du haut de ses 25 ans, Max Verstappen est sans doute le meilleur pilote du paddock actuel. Sacré champion en 2021 et 2022, le Néerlandais a l’air bien parti pour remporter un nouveau titre en 2023. Premier du classement des pilotes grâce à ses deux victoires en trois courses, Max Verstappen impressionne. Même Fernando Alonso s’avoue bluffé par le talent du pilote de Red Bull. D’ailleurs, l’Espagnol le voit bien égaler le record de Lewis Hamilton un jour.

Fernando Alonso prédit du lourd pour Max Verstappen

« Il pourrait gagner cinq, six ou sept titres. Max est très bon, mais évidemment, lui aussi a besoin d’une voiture compétitive » a confié le pilote d’Aston Martin dans des propos rapportés par NextGen-Auto . Déjà double champion du monde, Max Verstappen a encore du chemin à parcourir pour rejoindre Lewis Hamilton et Michael Schumacher au classement des pilotes les plus titrés en F1.

Le record de Lewis Hamilton est en danger

Malgré tout, Fernando Alonso le voit bien y parvenir s’il est toujours bien équipé au cours des années à venir. Pour le moment, Max Verstappen dispose de la meilleure voiture avec Red Bull. L’écurie autrichienne semble avoir trouvé la bonne formule dans le développement de sa monoplace puisqu’elle était déjà en avance sur ses autres concurrents la saison passée. À voir si ce sera toujours le cas à l’avenir. En tout cas, Fernando Alonso estime que Max Verstappen a le potentiel et le talent nécessaire pour aller chercher le record de Lewis Hamilton.