F1 : Red Bull s’est planté avec Hamilton, l’incroyable révélation

En signant chez Mercedes, Lewis Hamilton a sans doute fait le meilleur choix de sa carrière. Le Britannique a raflé six de ses sept titres de champion du monde avec l’écurie allemande. Le pilote d’aujourd’hui 38 ans a dominé la F1 au cours de la dernière décennie, avant d’être détrôné par Max Verstappen. D’ailleurs, Mercedes a reçu un petit coup de pouce de Red Bull au moment de signer Lewis Hamilton fin 2012.

«C’était une erreur de jugement fondamentale»

« Niki Lauda ? Je lui ai donné des informations selon lesquelles Lewis serait disponible. Bien sûr, je n’étais pas altruiste. A l’époque, nous pensions que Lewis serait moins une menace pour nous chez Mercedes que chez McLaren, pour qui il pilotait à l’époque » révèle ainsi Helmut Marko dans des propos rapportés par NextGen-Auto .

«Je ne referais certainement pas ça»