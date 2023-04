F1 : Red Bull va perdre Max Verstappen, la folle annonce

Arnaud De Kanel

Depuis plusieurs mois, Max Verstappen martèle son envie de quitter la Formule 1 à l'expiration de son contrat chez Red Bull, en 2028. Dernièrement, le double champion du monde en titre a même laissé entendre qu'il pourrait quitter la discipline plus tôt que prévu si le règlement venait à changer. Son patron craint de le perdre rapidement.

Max Verstappen commence à être lassé de la Formule 1. Bien qu'il n'ait que 25 ans, le Néerlandais en est déjà à sa neuvième saison dans la catégorie reine. L'an passé, il avait prolongé jusqu'en 2028 et laisse entendre depuis qu'il s'agirait sans aucun doute d'une date butoir pour marquer la fin de son aventure dans la discipline. Verstappen aimerait poursuivre en Endurance pour voir autre chose. Christian Horner est lucide sur la situation et refuse de se projeter trop loin dans le futur, conscient des envies de départ de son pilote star.

«Je ne le vois pas être comme Alonso et courir encore à 41 ou 42 ans»

Le patron de Red Bull ne voit pas Max Verstappen s'éterniser en Formule 1 à la différence de Fernando Alonso, modèle de longévité du paddock. « Max est son propre agent et il est très, très fort dans ses opinions et dans sa vision de ce qu’il veut faire dans sa vie. Et oui, je ne le vois pas être comme Fernando Alonso et courir encore à 41 ou 42 ans, en tout cas peut-être pas en Formule 1. Mais ce qu’il aime et passionne, c’est la course, pas forcément la F1. S’il ne court pas sur une piste, il court dans le monde virtuel, il conduit aussi des GT pour le plaisir, et sa passion est juste la conduite et la course, et tant que cela brûle en lui, il va continuer. Mais combien de temps cela durera, c’est le propre voyage de chaque individu, il doit le découvrir par lui-même », a confié Christian Horner dans des propos relayés par Nextgen-Auto .

«C’est un calendrier brutal»