F1 : Hamilton pense à rejoindre Ferrari, l'incroyable annonce

En fin de contrat chez Mercedes, Lewis Hamilton n'a toujours pas décidé de son avenir. De quoi donc laisser la porte ouverte à la spéculation. Et les rumeurs sont nombreuses à propos du Britannique. Le septuple champion du monde est notamment envoyé du côté de chez Ferrari. Direction la Scuderia pour Hamilton ? Jean Alesi ne l'écarte pas en tout cas...

L'avenir de Lewis Hamilton est un sujet qui fait actuellement énormément parler en Formule 1. Si le Britannique est aujourd'hui chez Mercedes, rien ne dit qu'il ne sera toujours la saison prochaine. En effet, Hamilton est en fin de contrat et pour le moment, une prolongation semble encore loin. Une situation qui fait dire à certains que le septuple champion du monde pourrait être tenté de retrouver le succès dans une autre écurie. Et s'il rejoignait Ferrari ? La Scuderia est la destination la plus évoquée pour Lewis Hamilton. A ce propos, chacun à son mot à dire et voilà que Jean Alesi, ancien pilote Ferrari y est également allé de son commentaire.

« Il doit y penser »

Pour Eurosport , Jean Alesi s'est ainsi confié sur ces rumeurs qui envoient Lewis Hamilton chez Ferrari. Et l'ancien pilote de la Scuderia semble y croire : « Je suis sûr qu'il doit y penser. C'est impossible qu'un Lewis Hamilton aujourd'hui ne pense pas, ne se dise pas 'Tiens, quand même, il faudrait que je vois ce que c'est. Parce que pour les pilotes, c'est un mythe la Scuderia. Par contre, le problème aujourd'hui de la Scuderia, c'est la performance du matériel. Il faut qu'ils trouvent de la fiabilité, de la vitesse, je dirais qu'ils aient une voiture comme l'année dernière ».

Ferrari à la hauteur pour Hamilton ?