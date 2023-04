F1 : Il refuse de remplacer Alonso, et vit un cauchemar

Arnaud De Kanel

Alors qu'Alpine en avait fait son premier choix pour pallier au départ de Fernando Alonso, Oscar Piastri avant finalement snobé les avances de l'écurie française pour rejoindre McLaren. Le rookie a disputé ses trois premiers Grand Prix de Formule 1 et le bilan est très mitigé.

C'était le feuilleton de l'été dernier. Prise de court par l'annonce surprise de Fernando Alonso, l'écurie Alpine annonçait en catastrophe son remplaçant pour 2023 : Oscar Piastri. Le jeune pilote australien, plus grand espoir de l'Academy, avait fait part de son étonnement sur ses réseaux sociaux en niant publiquement un accord contractuel. S'en était suivi un long bras de fer avant qu'il ne rejoigne finalement McLaren comme il le voulait depuis le départ. « Je n'ai pas eu à décider pour laquelle des deux équipes je devais piloter. Il était évident pour moi que je voulais piloter pour McLaren », confiait l'Australien à Djeddah. Pour l'heure, son choix n'est pas une réussite.

Les débuts compliqués d'Oscar Piastri

Oscar Piastri est arrivé au mauvais moment, au mauvais endroit. Cette saison, McLaren est à la ramasse. L'époque où l'écurie britannique permettait à des Lando Norris ou des Carlos Sainz de signer des podiums est déjà lointaine. La chute de McLaren s'est accélérée en 2023. Cinquième force du plateau la saison dernière, elle ne semble plus en mesure de lutter avec Alpine pour la quatrième position et se retrouve également menacé par Alfa Romeo et même Haas. De fait, cela n'arrange pas Oscar Piastri. A Bahreïn, pour sa première course en carrière, l'Australien avait été contraint à l'abandon. Il n'y avait pas non plus de quoi s'extasier en Arabie saoudite où il avait terminé 15ème. C'est en Australie, chez lui donc, qu'il a marqué ses premiers points en carrière en franchissant la ligne en 8ème position. Piastri avait profité du carnage qui avait suivi le re-start pour grappiller des places qu'il n'aurait jamais atteint à la régulière. Malgré des débuts compliqués, il est soutenu en interne.

Norris note le «très bon travail» de Piastri»