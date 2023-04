F1 : Alonso surclasse Ferrari, il jubile

La rédaction

Fernando Alonso fêtera ses 42 ans le 29 juillet prochain. Désormais chez Aston Martin, le double champion du monde avec Renault en 2005 et 2006 réussi un début de saison canon, en ayant terminé les trois premiers Grands Prix à la troisième place. Une véritable surprise pour celui qui parvient pour le moment à chaque fois à dompter Ferrari. Son directeur d'écurie, Mike Krack, lui a rendu un magnifique hommage.

Le recordmen de Grands Prix disputés (359 depuis 2001) Fernando Alonso vit une seconde jeunesse au volant de son Aston Martin. Capable de tenir la dragée haute à Mercedes et Ferrari, le pilote espagnol rêve de continuer sur cette lancée. Et son directeur, Mike Krack rêve de lui offrir une voiture pour qu'il devienne champion du monde.

« Je serais vraiment content si nous pouvions lui fournir la voiture pour qu'il remporte son troisième titre »

Dans des propos rapportés par motorsport.com , le directeur de Aston Martin Mike Krack est choqué de la longévité de Fernando Alonso au point de vouloir lui faire un beau cadeau : « Je pense que le plus important, c'est la vitesse et la volonté de concourir ou d'être compétitif. Je n'aime pas parler de l'âge – ni de celui de Fernando, ni du mien, soit dit en passant ! De manière générale, je trouve que la manière dont on reste en forme, dont on reste motivé, dont on a envie d'être performant est vraiment importante, et chez Fernando, c'est quelque chose d'exceptionnel. Je serais vraiment content si nous pouvions lui fournir la voiture pour qu'il remporte son troisième titre, mais je pense qu'il faut garder un peu les pieds sur terre, quand on parle de titre mondial. Nous avons fait notre premier pas en progressant par rapport à notre position précédente, et nous ne devrions pas nous mettre à rêver. »

« Il donne l'exemple à tout moment »