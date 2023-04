F1 : Ferrari sanctionné, il pousse un énorme coup de gueule

La rédaction

Deux semaines après le tumultueux Grand Prix d'Australie, Carlos Sainz ne décolère toujours pas de la pénalité qu'il a reçu. Lors du troisième départ arrêté, le pilote espagnol de Ferrari percute Fernando Alonso et écope d'une pénalité de 5 secondes ce qui le classe 12ème et hors des points. Il avait alors explosé de colère dans le cockpit et la demande de révision déposée par Ferrari a été non retenue ce mardi. De quoi provoquer la colère de Sainz.

Pour tenter de faire tomber cette pénalité, Ferrari devait communiquer un nouvel élément significatif. Mais rien n'y a fait et la FIA a estimé qu'il « n'existait pas un nouvel élément significatif et pertinent pour décider qui est responsable de l'accrochage, sinon nous l'aurions convoqué après la course. » Carlos Sainz s'est montré remonté après cette décision et a poussé un coup de gueule.

« Nous devons être plus clairs, pour le bien du sport »

Dans des propos rapportés par motrosport.com, le pilote Ferrari Carlos Sainz estime que ce genre de décision ne devraient plus être prises à l'avenir : « Nous devons continuer à travailler ensemble afin d'améliorer certaines choses pour l'avenir. La cohérence et le processus de prise de décision constituent un sujet brûlant depuis de nombreuses saisons maintenant, et nous devons être plus clairs, pour le bien du sport. Ce qui s'est passé en Australie appartient désormais au passé et je suis à 100% concentré sur le prochain Grand Prix, à Bakou. »



« Je suis très déçu que la FIA ne donne pas suite à notre demande de révision »