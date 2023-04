Mercedes fait une annonce troublante, Verstappen peut trembler

La rédaction

Après un début de saison poussif, Mercedes a un peu sorti la tête de l'eau en Australie avec la deuxième place de Lewis Hamilton, qui a permis à son écurie de terminer pour la première fois de l'année sur le podium. Le démarrage reste tout de même lent pour l'écurie qui continue de travailler dur pour offrir à ses pilotes la meilleure monoplace possible. Et selon George Russell, l'un de ses pilotes, l'optimisme est de mise.

Avec huit titres de champion du monde constructeurs consécutifs obtenus entre 2014 et 2021, Mercedes a du laisser son trône à Red Bull l'année dernière. Actuellement troisièmes au classement, à neuf points d'Aston Martin, les équipes de Mercedes profitent de ce mois entier de pause entre le Grand Prix d'Australie et celui à venir de Bakou, en Azerbaïdjan, pour apporter des modifications à la M14.

« Nous sommes ici pour gagner »

Le pilote Mercedes George Russell estime, dans des propos rapportés par F1only.fr , que les changements effectués sur la monoplace vont permettre à l'équipe de s'améliorer : « Je ne lis pas tout le temps ce qui se dit dans les médias, mais vous savez, nous sommes ici pour gagner. Nous sommes ici pour nous battre pour des victoires et pour le championnat, et clairement, nous ne sommes pas dans une position pour le faire en ce moment. Mais de grands changements arrivent…Evidemment, vous ne pouvez pas introduire les choses aussi rapidement que vous le souhaitez sur la voiture, mais je pense qu’en temps voulu, nous verrons de grands changements et j’espère que les temps au tour le représenteront. »

« Les changements vont dans la bonne direction »