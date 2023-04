F1 : La nouvelle mésaventure de Charles Leclerc…

Arnaud De Kanel

Charles Leclerc vit un début d'année 2023 assez chaotique. En délicatesse sur le plan sportif où il réalise un début de saison raté marqué par deux abandons et une septième place, le Monégasque traverse également des problèmes. Après sa rupture avec Charlotte Siné, Leclerc a connu une autre mésaventure récemment.

A ce rythme là, 2023 sera à oublier pour Charles Leclerc. En trois Grand Prix, le vice champion du monde a déjà vécu une panne mécanique, une pénalité de dix places ainsi qu'une sortie de piste au bout du deuxième virage de course. Le titre s'est quasiment envolé pour le Monégasque qui n'est pas au bout de ses surprises en dehors de la piste. En fin d'année 2022, Leclerc avait officialisé la fin de sa relation avec Charlotte Siné et depuis, les ennuis personnels se sont poursuivis. Dernièrement, c'est l'adresse du pilote qui a fuité sur les réseaux sociaux. Se sentant menacé, il a publié un message sur Instagram pour appeler au bon sens de ses fans qui affluent en masse devant son domicile.

F1 : Ferrari sanctionné, il pousse un énorme coup de gueule https://t.co/4XLBEr5fEw pic.twitter.com/149PrWFgJm — le10sport (@le10sport) April 19, 2023

«Je vous demande de respecter ma vie privée»

« Ces derniers mois, mon adresse personnelle a été rendue publique pour une raison ou une autre, amenant des personnes à se rassembler sous mon appartement, sonner à ma porte et demander des photos et des autographes. Bien que je sois toujours heureux d’être disponible pour vous et que j’apprécie énormément votre soutien, je vous demande de respecter ma vie privée et de ne pas venir chez moi », a écrit Charles Leclerc, avant de conclure.

«Il y a une limite à ne pas franchir»