F1 : Red Bull va affronter le « chaos », Verstappen est prévenu

Après quasiment un mois d'arrêt, la Formule 1 reprend ses droits ce week-end en Azerbaïdjan. Une course en deux temps puisqu'une course sprint aura lieu samedi, avant le Grand Prix de dimanche. Red Bull reste sur trois victoires consécutives lors des trois premiers Grands Prix de Formule 1 mais s'attend à une week-end chaotique.

Solide leader du championnat du monde des pilotes, Max Verstappen est plus que jamais favori pour remporter un troisième titre de champion du monde, son troisième d'affilée. Mais pour décrocher ce titre, il faut passer par le Grand Prix d'Azerbaïdjan où les pilotes, tels des lions enfermés en cage, n'attendent qu'une chose : piloter. Et face à la dynamique de Lewis Hamilton qui a terminé deuxième en Australie, tout est réuni pour assister à un chaos parfait.

« Cela peut être le chaos mais je suis prêt à en profiter »

Dans des propos rapportés par nextgen-auto.com , Sergio Pérez, pilote Red Bull annonce un week-end chaotique : « L’objectif est toujours de gagner. Cela peut être le chaos mais je suis prêt à en profiter. Le nouveau format du week-end va compliquer les choses en ce qui concerne les réglages des voitures, mais chaque équipe est dans la même position et nous devons simplement nous assurer que nous sommes dans le coup dès la minute où nous nous lancerons en piste vendredi. J’ai hâte de remonter dans la voiture ! »

