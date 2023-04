F1 : Alonso en route vers un retentissant exploit

La rédaction

A 41 ans, Fernando Alonso est le pilote le plus âgé dans le paddock. Sous contrat avec Aston Martin jusqu'en 2024, il se verrait bien continuer encore quelques années, surtout si l'écurie demeure autant compétitive. Car lors des trois premiers Grands Prix de la saison, Fernando Alonso a terminé à trois reprises à la troisième place. La retraite attendra, les records non.

Les records de longévité vont être durs à aller chercher pour Fernando Alonso. Car la plupart datent des années 50 où des légendes comme Louis Chiron font partie des pilotes les plus âgés à avoir pris part à un Grand Prix, ici celui de Monaco en 1955 lorsqu'il était âgé de 55 ans et 9 mois. Mais Fernando Alonso pourrait cette saison battre trois records de longévité, lui qui est, à l'heure ou nous écrivons ces lignes, âgé de 41 ans et 9 mois.

Pilotes les plus âgés à remporter un Grand Prix

Fernando Alonso devra piloter de longues années pour battre le record du vainqueur d'un Grand Prix le plus âgé. Il s'agit pour le moment de l'Italien Luigi Fagioli, qui avait 53 ans et 22 jours au moment de passer la ligne d'arrivée en premier lors du Grand Prix de France en 1951. Pour Fernando Alonso, âgé de 41 ans et 9 mois, en cas de victoire lors d'un Grand Prix cette saison, il ira s'asseoir à la 7ème place, dépassant les victorieux 41 ans et 97 jours de Nigel Mansell lors du Grand Prix d'Australie 1994.

Pilotes les plus âgés à partir en pole position

Comme lors de la rubrique précédente, c'est un Italien qui se classe leader des pilotes les plus âgés à avoir obtenu une pole position. Il s'agit de Giuseppe Farina qui l'a décroché au volant de sa Ferrari lors du Grand Prix d'Argentine en 1954. Fernando Alonso pourra se placer cinquième s'il parvient à décrocher une pole position cette saison, dépassant le même pilote : Nigel Mansell. Le Britannique avait réussi cet exploit en même temps que celui de sa victoire lors du Grand Prix d'Australie en 1994.

Pilotes les plus âgés à réaliser un meilleur tour

Cette fois-ci, ce n'est pas un Italien qui brigue la première place du plus vieux pilote. Il s'agit de l'Argentin Juan Manuel Fangio qui a réalisé le meilleur tour du Grand Prix d'Argentine en 1958 en étant âgé de 46 ans et 6 mois. Aujourd'hui âgé de 41 ans et 9 mois, Fernando Alonso devra attendre encore quelques mois pour rentrer dans le top 10. Le dixième est le Français Jacques Lafitte qui a réussi cet exploit lors du Grand Prix d'Europe en 1985 à 41 ans et 10 mois. Tout proche se trouve Maurice Trintignant avec un meilleur tour réalisé à 42 ans 1 mois et 12 jours lors du Grand Prix des Etats-Unis en 1959. En fin de saison, Fernando Alonso sera âgé de 42 ans et 4 mois. Reste à attendre pour voir s'il battra trois records en une fois.