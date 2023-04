F1 : Panique chez Red Bull, Verstappen annonce son départ

La rédaction

Ce n'est pas la première fois que Max Verstappen, pilote Red Bull, tient de tels propos mais à force de répétition, il est forcément pris de plus en plus au sérieux. Sous contrat avec Red Bull jusqu'en 2028, le pilote néerlandais a toujours laissé planer le doute quant à son avenir, lui qui n'est pas intéressé par les records comme celui de remporter huit titres et être le seul détenteur dans l'histoire de ce nombre...

Si Max Verstappen finit champion du monde jusqu'à la fin de son contrat en 2028, il en aura gagné huit, faisant de lui le pilote le plus titré de l'histoire. Avant le Grand Prix d'Azerbaïdjan qui a débuté ce vendredi avec les essais libres et les qualifications, le pilote néerlandais était en conférence de presse et a martelé de nouveau son envie de pas faire long feu en Formule 1.

« Si nous continuons à étendre le calendrier et que le week-end entier est aussi long... »

Lassé par les week-end à rallonge, avec notamment 24 courses la saison prochaine, Max Verstappen explique, dans des propos rapportés par RMC Sport :« Si nous continuons à étendre le calendrier et que le week-end entier est aussi long, à un moment donné, vous vous demandez si cela en vaut la peine. J’ai toujours pensé que le dimanche était génial. Bien sûr, je comprends que l’on vende plus de billets le vendredi et le samedi pour que chaque jour vaille la peine d’être disputé, mais quand on finit par avoir des week-ends de 24 ou 25 courses, je pense qu’une bonne option serait quand même de raccourcir un peu le week-end ».

F1 : Alonso lâche une énorme confidence, Verstappen va rougir https://t.co/GxrZ9Wjswg pic.twitter.com/V72UcN1BYK — le10sport (@le10sport) April 28, 2023

« Je suis sous contrat jusqu’à la fin de l’année 2028, nous ferons le point »