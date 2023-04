F1 : Transfert pour Charles Leclerc, Ferrari répond cash

Pierrick Levallet

Sous contrat jusqu'en 2024 chez Ferrari, Charles Leclerc pourrait cependant quitter la Scuderia plus tôt que prévu. Frustré par ses résultats en ce début de saison, le Monégasque est annoncé du côté de chez Mercedes depuis quelques jours. Toutefois, l'écurie italienne se veut encore sereine concernant l'avenir du pilote de 25 ans.

Tout ne se passe pas exactement comme prévu pour Charles Leclerc cette saison. Leader du classement des pilotes avec 71 points à la même période en 2022, le Monégasque n’a raflé que 6 petits points jusqu’à présent. Contraint à l’abandon à Bahreïn et en Australie, Charles Leclerc paye les problèmes techniques de sa Ferrari et une certaine frustration commence à grandir en lui. Mais alors qu’il est sous contrat jusqu’en 2024, le pilote de 25 ans pourrait claquer la porte de la Scuderia . Il est notamment annoncé chez Mercedes ces derniers jours, à la place de Lewis Hamilton (qui pourrait faire le chemin inverse et rejoindre Ferrari). Interrogé sur un possible début de pourparlers entre Charles Leclerc et Ferrari, Frédéric Vasseur s’est montré très clair.

«Je n’ai pas du tout peur de le perdre»

« Non, je vous ai dit avant les essais hivernaux que nous le ferons au cours de la saison. Il est sous contrat avec nous pour encore plus d’un an à partir de maintenant, nous avons le temps d’en discuter. Et je n’ai pas du tout peur de le perdre, je pense juste que ce n’est pas le bon moment pour le faire » a expliqué le patron de Ferrari dans des propos rapportés par NextGen-Auto .

«Il fait clairement partie du projet»