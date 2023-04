F1 : Promenade en vue à Bakou pour Verstappen ?

Arnaud De Kanel

La Formule 1 fait son retour après trois semaines de pause liée à l'annulation du Grand Prix de Chine. Le paddock pose ses bagages à Bakou pour y disputer le sixième Grand Prix d'Azerbaïdjan de l'histoire. Avec ce qu'il a montré depuis le début de saison, Max Verstappen fait office de grand favori.

Red Bull ne laisse rien aux autres cette année. L'écurie autrichienne a remporté les trois premiers Grand Prix et arrive à Bakou avec l'intention de poursuivre cette belle série. Max Verstappen caracole en tête du championnat et il pourrait frapper un nouveau gros coup en cas de victoire. Fernando Alonso court encore après sa première victoire et il bénéficiera d'un capital confiance à son maximum puisqu'il reste sur trois podiums consécutifs. Ce week-end, la F1 nous réserve un format totalement inédit.

F1 - GP d’Azerbaïdjan : Le jour où tout a basculé pour Ricciardo… https://t.co/X3LxdUp7RI pic.twitter.com/ZGu8RMHF0u — le10sport (@le10sport) April 27, 2023

Verstappen grand favori

C'est l'heure du retour à la compétition pour les 20 pilotes du paddock. Malgré une grosse coupure inédite de trois semaines, difficile d'imaginer un adversaire battre Max Verstappen. Le Néerlandais apprécie ce tracé puisqu'il a triomphé à Bakou la saison passée. Il vise logiquement la passe de deux, lui qui n'a jamais été aussi serein que cette saison. Un élément pourrait néanmoins le perturber : un format totalement inédit.



Le week-end sera intense. Vendredi, les pilotes débuteront par une première séance d'essais libres avant d'enchainer sur les qualifications qui définiront la grille de dimanche, le tout sur Canal+ Sport . Et oui, pas de qualifications pour la course le samedi ce week-end. Puisque samedi, c'est sprint ! La Formule 1 teste un nouveau format à Bakou. Ainsi, les pilotes verront la troisième séance d'essais libres être remplacée par une séance de qualifications qui définira la grille de la course sprint qui se disputera l'après midi. Le tout sera encore à suivre sur Canal+ Sport , avant le départ du Grand Prix le lendemain donné à 13h sur Canal+. Bonne nouvelle, il sera donné en clair pour les non-abonnés. En course, les pilotes devront couvrir les 306,049 km de course, soit 51 tours de 6,003 km sur le tracé urbain de Bakou et ses 20 virages.

Le programme complet