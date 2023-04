F1 : Gasly prépare une surprise à Verstappen

Pierrick Levallet

Contraint à l'abandon en Australie le 2 avril dernier, Pierre Gasly a pu recharger les batteries lors de la pause printanière. Le pilote d'Alpine aborde donc le Grand Prix d'Azerbaïdjan avec une grande confiance, surtout que la piste de Bakou lui a bien réussi par le passé. Le Français entend d'ailleurs exploiter au mieux les opportunités qui se présenteront à lui pour réitérer son exploit de 2021.

Après une pause de trois semaines, la F1 va revenir ce week-end avec le Grand Prix d’Azerbaïdjan. Et un nouveau format va voir le jour à Bakou pour la course Sprint. La deuxième séance d’essais libres se transformera en séance de qualifications spécifique au sprint. De son côté, Pierre Gasly a hâte de reprendre la compétition après cette pause printanière. Le circuit de Bakou lui a plutôt bien réussi par le passé, puisque le Français avait fini 3e en 2021. Il entend d’ailleurs tenter de réitérer son exploit ce week-end.

«J’ai connu de belles réussites à Bakou»

« Le circuit urbain de Bakou est totalement fou pour la Formule 1 et j’adore cela. Nous avons un format intéressant à découvrir et il faudra survivre dans les deux courses tout en mettant à profit toutes les opportunités qui pourraient se présenter. J’ai connu de belles réussites à Bakou en évitant les problèmes et en prenant des risques, y compris en 2021 pour mon dernier podium en F1. On ne sait jamais à Bakou... Tout peut arriver ! » a confié Pierre Gasly dans un entretien à NextGen-Auto .

Gasly vise «de solides performances» avec Alpine