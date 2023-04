F1 : Catastrophe pour Mercedes, l’annonce qui ne va pas plaire à Hamilton

Hugo Chirossel

Après des années de domination et six titres de champion du monde consécutifs pour Lewis Hamilton, la donne a changé pour Mercedes. L’écurie allemande doit désormais s’incliner dans son duel avec Red Bull et fait face à la concurrence de Ferrarri, et même d’Aston Martin cette saison. Pour Günther Steiner, patron de Haas, cela n’est pas une surprise.

Il semble déjà loin le temps où Mercedes écrasait la Formule 1. À la lutte pour le titre de champion du monde jusqu’au dernier Grand Prix en 2021, l’écurie allemande et Lewis Hamilton sont rentrés dans le rang. Sacré à sept reprises, dont six fois consécutives avec Mercedes, le pilote britannique doit désormais accepter la fin de cycle de son écurie d'après Günther Steiner, patron de Haas.

« La Formule 1 n’est pas la Formule Mercedes ! »

« Votre équipe ne peut pas toujours gagner. C’est humain. C’est une compétition. La Formule 1 n’est pas la Formule Mercedes ! », a déclaré Günther Steiner, dans un entretien accordé au Daily Mail . « Mercedes a connu huit bonnes années et rien n’est éternel, comme nous le savons tous. Le fait d’être surpris ou de ne pas accepter de se faire battre est quelque chose que je trouve très étrange . »

« Il ne peut pas toujours gagner »