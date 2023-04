F1 : Un tremblement de terre se rapproche, Hamilton en danger

La rédaction

Petit flashback 15 ans auparavant, en 2008. À la lutte pour le titre face au tout jeune Lewis Hamilton, Felipe Massa est victime d'un crash et perd alors sa première place du championnat. Le crashgate est né. Crashgate car l'accident dont a été victime Massa aurait été orchestré...

Le président de la FIA de l'époque, Max Mosley était au courant de ce crash intentionnel mais n'a rien fait. il avoue tout de même : « Selon les statuts, nous aurions du annuler la course de Singapour dans ces conditions. Cela veut dire qu'elle n'aurait jamais eu lieu pour établir le classement du championnat. Et c'est Felipe Massa qui serait devenu Champion du monde, et non Lewis Hamilton. »

«J'ai l'intention d'étudier la situation»

En début de mois, Felipe Massa sortait du silence et annonçait réfléchir à la suite pour récupérer ce titre de champion du monde, aux dépends de Lewis Hamilton : « Il y a des règles, et il y a beaucoup de choses qui, selon le pays, font que l'on ne peut pas revenir 15 ans en arrière pour résoudre une affaire. [...] J'ai l'intention d'étudier la situation. Le résultat, ce que disent les lois, les règles… On doit avoir une idée de ce qu'il est possible de faire. »

Massa monte une équipe d'avocats