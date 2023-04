F1 : Mercedes frappé par une crise, Hamilton a la solution

La rédaction

Véritable légende de la Formule 1 et du sport, Lewis Hamilton est habitué à parler sans tabous des sujets qui le touchent. Celui concernant la santé mentale en est un et le pilote britannique évoque sans détour les étapes qu'il a dû franchir pour être moins dur avec lui-même. Et par conséquent, faire pareil avec l'équipe qui l'entoure.

Septuple champion du monde de Formule 1, Lewis Hamilton a mis du temps à vaincre ses démons. Il a rapidement pris conscience qu'il était important pour lui de savoir se pardonner à soi-même, afin de pouvoir mener tout le monde vers les sommets. Une stratégie qui semble avoir marché, vu la période faste connue par Mercedes entre 2014 et 2021.

«J'ai appris à me pardonner»

Dans des propos rapportés par nextgen-auto.com , Lewis Hamilton évoque la difficulté rencontrée à se pardonner : « Tout d’abord, il m’a fallu beaucoup de temps pour faire cela pour moi-même. Il s’agit de comprendre ce qu’est le pardon, l’amour de soi, ce que je ne comprenais pas quand j’étais enfant, ce que je ne comprenais pas quand je suis arrivé ici. J’étais tellement dur avec moi-même lorsque j’échouais, et on échoue un million de fois plus qu’on ne réussit, qu’il faut apprendre à se pardonner et à aller de l’avant. Une fois que j’ai appris à le faire pour moi, je pouvais le faire pour les autres. »

«Bougeons-nous, on va y arriver»