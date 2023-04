F1 - GP d’Azerbaïdjan : Le cauchemar de Ferrari

Arnaud De Kanel

Le sixième Grand Prix d'Azerbaïdjan de l'histoire se disputera dimanche. La saison passé, Bakou avait été le théâtre d'une catastrophe pour Ferrari puisque Carlos Sainz et Charles Leclerc avaient été contraints à l'abandon. Retour sur cette course annonciatrice d'un début de crise au sein de la Scuderia.

Arrivé dans le calendrier en 2017, le Grand Prix d'Azerbaïdjan s'est déjà fait un nom en Formule 1. Ce circuit urbain, tracé en plein Bakou, plait de plus en plus aux fans mais surtout aux pilotes. La saison passée, ce tout jeune Grand Prix avait été accueilli la 8ème manche de l'exercice et il avait été marqué par le double abandon des Ferrari. Un tournant dans une saison 2022 qui avait couronné Max Verstappen.

F1 : Leclerc va quitter Ferrari, la bombe est lâchée https://t.co/7XmocoNBL6 pic.twitter.com/8HpNxonba8 — le10sport (@le10sport) April 24, 2023

Leclerc et Sainz abandonnent à Bakou

Le Grand Prix d'Azerbaïdjan ne sourit pas à Ferrari. La Scuderia n'a jamais triomphé dans les rues de Bakou et elle a même tout perdu l'an passé. Elle avait abordé cette course dans un contexte bien différent de celui de cette année. Charles Leclerc tenait la dragée haute à Max Verstappen mais il restait sur un abandon à Barcelone, et une immense désillusion chez lui à Monaco où une erreur de stratégie lui avait été fatale. Il misait sur Bakou pour se relancer mais rien ne s'est passé comme prévu. Au 9ème tour, Carlos Sainz avait tiré tout droit, la faute à un problème de frein. L'Espagnol avait donc mit pied à terre et son coéquipier a emboité le pas quelques tours plus tard. Au 20ème tour, c'est le moteur de Charles Leclerc qui était parti en fumée alors qu'il était parvenu à doubler les Red Bull. Le Monégasque était parti pour réaliser un grand coup, il a finalement tout perdu. Le doute a commencé à s'installer chez Ferrari qui a multiplié les erreurs par la suite.

Verstappen en a profité

Tout ce remue ménage causé par Ferrari avait profité à Max Verstappen. Le Néerlandais avait franchi la ligne d'arrivée en première position pour la première fois de sa carrière en Azerbaïdjan, devant Sergio Perez qui avait récupéré la place de dauphin de Leclerc au championnat. Ce dimanche, les deux pilotes Red Bull seront encore favoris.