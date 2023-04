F1 : Leclerc va quitter Ferrari, la bombe est lâchée

Arnaud De Kanel

Largué au championnat du monde après seulement trois Grand Prix, Charles Leclerc est parti pour vivre une saison compliquée. Le pilote monégasque s'apprête à voir une nouvelle opportunité de remporter le titre s'échapper et ça pourrait le pousser à quitter Ferrari. En coulisses, il discuterait déjà avec Mercedes.

Sur la lignée de ses années chez Ferrari où il brille par intermittence mais connait plus de déboires qu'autre chose, Charles Leclerc est très mal parti en 2023. Le pilote monégasque rêve encore et toujours de devenir champion du monde pour rendre fier son père et Jules Bianchi, tous deux décédés, mais il devrait de nouveau se heurter à Max Verstappen. A 25 ans, il arrive à un tournant de sa carrière et si Ferrari n'arrive pas à passer à l'étape supérieure, il pourrait prendre la décision d'aller dans une écurie capable de lui donner un monoplace compétitive. D'ailleurs, il aurait entamé des premières discussions avec Mercedes.

F1 : Ferrari annonce du lourd, Verstappen peut trembler https://t.co/XUyPgaSNoB pic.twitter.com/6VUpelH7cG — le10sport (@le10sport) April 24, 2023

«Il négocie avec Mercedes»

C'est une véritable bombe qui a été lâchée dans le paddock. D'après les informations du journaliste Leo Turrini, très renseigné sur Ferrari, Charles Leclerc serait en discussion avec Mercedes. « C’est un secret de polichinelle que Leclerc pourrait être sur le départ car il négocie avec Mercedes F1. Tout le monde le sait, y compris à Maranello. Leclerc comprend que le temps presse et si Lewis Hamilton décide de partir, à la retraite ou chez Ferrari, alors Mercedes voudra trouver un pilote de haut niveau pour l’associer à George Russell », a-t-il révélé dans des propos relayés par Nextgen-Auto . En fin de contrat en 2024, Leclerc pourrait même quitter Ferrari plus tôt que prévu, la faute à une clause de performance qui lui donnerait le droit de résilier son contrat. C'est en tout cas ce que suspecte Helmut Marko, figure emblématique de Red Bull.

«Les deux parties ont la possibilité de résilier»