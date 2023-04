F1 : L'incroyable aveu de Lewis Hamilton

La rédaction

La santé mentale des sportifs de haut niveau est un sujet de moins en moins tabou. Notamment depuis que des sportifs de référence ont commencé à en parler, comme Lewis Hamilton. Le septuple champion du monde de Formule 1 est revenu sur plusieurs épisodes de sa carrière, n'hésitant pas à assumer les moments de moins bien.

La dernière course de la saison 2021 a été très éprouvante pour Mercedes. Alors que le huitième titre de champion du monde tendait les bras à Lewis Hamilton un incroyable coup du sort s'est produit, sacrant Max Verstappen, le pilote Red Bull. Dans des propos rapportés par nextgen-auto.com , Lewis Hamilton a admis que « l ’année dernière, tout le monde était encore sous le coup de la fin d’année précédente. »

«Je pense qu'il est très important de montrer sa vulnérabilté»

A l'heure ou la parole se libère concernant de nombreux sujets, Lewis Hamilton aborde celui de la santé mentale chez les sportifs de haut niveau : « Je pense qu’il est très important de montrer sa vulnérabilité, d’autant plus qu’il s’agit d’un sport dominé par les hommes et que beaucoup de ces ingénieurs ne montrent pas leurs émotions. Que vous soyez en pleine forme ou au plus bas, ils sont calmes, mais au fond d’eux-mêmes, ils peuvent ressentir quelque chose, et cela leur montre qu’il n’y a pas de mal à ressentir cela, et qu’il n’y a pas de mal à vous sentir mal, qu’il faut le partager et que ça ira mieux. Et le simple fait d’avoir ces conversations avec les gens est quelque chose que j’ai vraiment appris à apprécier, et je pense que j’ai réussi à toucher un grand nombre de personnes. »

