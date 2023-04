F1 : Verstappen fait une annonce, il se fait recadrer

Hugo Chirossel

Alors qu’il est sous contrat jusqu’en 2028 avec Red Bull, Max Verstappen ne compte pas s’éterniser en Formule 1. Le double champion du monde a souvent laissé entendre qu’il pourrait arrêter sa carrière une fois son bail terminé. D’autant plus qu’il n’apprécie pas tellement les dernières modifications en ce qui concerne le calendrier. Ce que comprend Ralf Schumacher, mais ce dernier rappelle que la F1 est plus grande que le Néerlandais.

En 2028, lorsqu’il arrive au terme de son contrat avec Red Bull, Max Verstappen sera alors âgé de 31 ans. Et le double champion du monde pourrait très bien décider d’arrêter sa carrière à ce moment-là. C’est en tout cas ce qu’il a souvent laissé entendre, lui qui à l’avenir ambitionne de se lancer en Endurance. Max Verstappen avait également récemment menacé de quitter la Formule 1 si le calendrier devenait encore plus chargé qu’actuellement.

« C’est un fardeau énorme pour les pilotes »

Sur ce point-là, Ralf Schumacher comprend Max Verstappen : « Je suis d’accord avec lui sur ce point. Vouloir absolument pimenter chaque week-end de course, chaque étape d’une course, c’est un fardeau énorme pour les pilotes. Nous avons vu les conséquences à Melbourne lorsque vous essayez de faire trop de départs. S’il en a marre, il s’en ira, il est assez cash et respecte en général sa parole. Je ne suis pas étonné quand on me dit qu’il pense déjà de plus en plus à l’Endurance », a-t-il déclaré, dans des propos relayés par Nextgen-Auto .

« La Formule 1 est bien plus grande que n’importe quel individu »