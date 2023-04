F1 - GP d’Azerbaïdjan : Gasly en route pour un nouvel exploit ?

Arnaud De Kanel

Le paddock fait escale à Bakou pour ce qui sera le sixième Grand Prix d'Azerbaïdjan de l'histoire de la Formule 1. Ce tracé urbain réserve son lot de spectacle chaque année et donne lieu à plusieurs surprises. En 2021, Pierre Gasly était d'ailleurs monté sur la troisième marche du podium. Il serait bien inspiré de rééditer sa performance ce dimanche.

C'est reparti pour un week-end de course en Formule 1. Après une trêve printanière inédite liée à l'annulation du Grand Prix de Chine, les pilotes effectuent leur grand retour pour y disputer la quatrième course de la saison. Après Bahrein, Djeddah et Melbourne, le paddock s'est donné rendez-vous à Bakou. L'écurie Alpine y sera attendue après son double abandon en Australie et elle pourra compter sur un Pierre Gasly qui s'était régalé sur ce circuit en 2021.

Explosions de pneus à Bakou

Le 6 juin 2021 au petit matin, on était loin de se douter du scénario du Grand Prix d'Azerbaïdjan qui allait se disputer dans la journée. Charles Leclerc avait réalisé la pole position la veille devant Lewis Hamilton et Max Verstappen. En deuxième ligne, le Néerlandais était accompagné par un surprenant Pierre Gasly. Au volant de son AlphaTauri, le Français venait de réaliser la meilleure qualification de sa carrière. Dès le départ, Hamilton subtilise la première place à Leclerc. Le second fait de course marquant intervient au 29ème tour où le pneu de Lance Stroll explose, obligeant l'intervention de la voiture de sécurité. A cinq tours de l'arrivée, alors qu'il dominait la course, Verstappen voit également son pneu partir en miettes et sa monoplace part s'écraser dans le mur. La direction de course décide alors de brandir le drapeau rouge pour que tout le monde aille chausser du neuf.

Gasly résiste à Leclerc

Suite à cette interruption, la course est relancée pour deux tours avec départ arrêté. Lewis Hamilton prend un bel envol et dépasse Sergio Perez mais le Britannique appuie sans le vouloir sur un bouton qui désactive ses freins arrière et tire tout droit dans l'échappatoire. Derrière, le Mexicain jubile et reprend la tête de la course, suivi par Vettel. Leclerc et Gasly se livrent un duel fratricide pour monter sur la boite. Et cette bataille tourne à l'avantage de Gasly, troisième à l'arrivée. Il s'agissait du troisième podium de sa carrière après sa seconde place au Brésil en 2019 et sa victoire à Monza en 2020. Une fois encore, on ne l'attendait pas ici et il avait bénéficié d'un gros concours de circonstances. On est pas à l'abris de revoir des accidents à Bakou dimanche et cela pourrait profiter à Gasly qui aimerait bien que la chance tourne suite à son abandon à Melbourne.