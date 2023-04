F1 : Coup de poker de Verstappen, c’est la douche froide

Pierrick Levallet

À la surprise générale ce vendredi, ce n'est pas Max Verstappen qui a décroché la pole position lors des qualifications en Azerbaïdjan mais Charles Leclerc. Le pilote de Red Bull a d'ailleurs avoué avoir voulu innover pendant la Q3, mais son coup ne semble pas lui avoir vraiment réussi durant la séance.

Premier du classement des pilotes après trois courses, Max Verstappen s’est fait surprendre ce vendredi en Azerbaïdjan. Alors qu’il vit un calvaire chez Ferrari depuis le début de saison, Charles Leclerc a malgré tout décroché la pole position lors de la séance de qualifications pour la course de ce dimanche. De son côté, le Néerlandais a tenté d’innover avec Red Bull lors de la Q3. Mais son coup de poker ne lui a pas vraiment réussi.

«Nous savons que nous avons une très bonne voiture»

« Ici, c'est toujours difficile de mettre un tour bout à bout. Lors de la deuxième tentative [en Q3], nous avons essayé quelque chose de différent dans le tour de chauffe, ce qui n'était peut-être pas idéal pour le chrono au final. Mais ici, c'est vraiment difficile. En Q3, vous êtes à la limite et vous essayez de tout faire parfaitement. Ce n'est pas le plus simple. Malgré tout, nous sommes deuxièmes et nous savons que nous avons une très bonne voiture. Dans l'ensemble, ce n'est pas mal, mais vous voulez toujours partir en tête » a expliqué Max Verstappen dans des propos rapportés par Motorsport.com .

Leclerc en pole position, «c’est une bonne surprise»