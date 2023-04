F1 : Grosse surprise pour Verstappen, Red Bull est bluffé

Pierrick Levallet

Max Verstappen s'est fait surprendre lors de la séance de qualification en Azerbaïdjan ce vendredi. Charles Leclerc a décroché la pole position pour la course de dimanche devant le pilote de Red Bull. Sergio Pérez a d'ailleurs été impressionné par la performance du Monégasque, qui vit un calvaire avec Ferrari depuis le début de l'année.

Grand favori de cette saison de F1, Max Verstappen s’est néanmoins fait surprendre lors de la séance de qualification pour la course de dimanche en Azerbaïdjan. À la surprise générale, c’est Charles Leclerc qui a décroché la pole position devant le Néerlandais. En difficulté avec Ferrari depuis le début de l’année, le Monégasque a surclassé le pilote de Red Bull ce vendredi.

F1 : Panique chez Red Bull, Verstappen annonce son départ https://t.co/sSbK0lukVv pic.twitter.com/WOIiyB3FV1 — le10sport (@le10sport) April 28, 2023

«J’ai pu réaliser presque le tour parfait pour aller chercher la pole»

« C’est une bonne surprise. On est arrivé ici en espérant être devant Aston Martin et Mercedes, et me voilà en pole position ! On sait que notre voiture est encore moins rapide que la Red Bull en course. Mais je suis très content de mon tour, j’ai pu réaliser presque le tour parfait pour aller chercher la pole » a d’ailleurs expliqué Charles Leclerc. Impressionné, Sergio Pérez lui a tiré son chapeau.

«Charles a fait un tour incroyable»