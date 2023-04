F1 : Malaise chez Mercedes, Verstappen peut en profiter

Pierrick Levallet

Ce vendredi, tout ne s'est pas passé comme prévu chez Mercedes lors des qualifications en Azerbaïdjan. George Russell a notamment dû s'arrêter en Q2 et n'a décroché que la onzième place. Le coéquipier de Lewis Hamilton a d'ailleurs avoué ne pas avoir un rythme suffisamment élevé pour rivaliser avec le haut de la grille et avoir même ressenti un certain malaise pendant les essais.

Si Max Verstappen s’est fait surprendre par Charles Leclerc lors de la séance de qualification ce vendredi en Azerbaïdjan, les choses ne se sont pas spécialement bien passées pour Mercedes non plus. Lewis Hamilton s’est qualifié sur le fil en Q3, avant d’atteindre la cinquième place. George Russell, lui, s’est arrêté dès les Q2. Le deuxième pilote de l’écurie allemande partira donc de la onzième place ce dimanche, bien loin de Charles Leclerc et Max Verstappen. Pour le Britannique, le constat est clair : Mercedes manque de rythme.

«Ce n'est pas du tout idéal»

« Nous ne sommes pas assez rapides ce week-end. J'aurais évidemment aimé être en Q3. J'ai tout donné, le dernier tour était bon, j'ai fait une erreur et ça m'a privé de Q3, mais je ne pense pas que nous aurions pu nous qualifier avec ces pneus. Ce sport-là est drôle parfois, on passe d'une qualification en première ligne la fois d'avant à une élimination en Q2 pour moi et à une dixième place pour Lewis [en Q2]. Nous avons une autre opportunité demain mais ce n'est pas du tout idéal » a confié George Russell dans des propos rapportés par Motorsport.com .

George Russell gêné par sa voiture ?