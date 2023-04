F1 : Mercedes se rate, Hamilton lâche une réponse étonnante

La rédaction

2ème en Australie au début du mois d’avril, Lewis Hamilton n’a pas su poursuivre sur sa lancée en Azerbaïdjan. 6ème ce dimanche à Bakou, le Britannique n’a pas non plus pu compter sur son compatriote et coéquipier George Russell quant à lui 8ème. Si ces 2 prestations sont assurément décevantes pour Mercedes, Hamilton, lui, s’est montré très positif.

Cette saison, toute concurrence à RedBull semble d’ores et déjà impossible. Sergio Perez, vainqueur ce dimanche à Bakou, et Max Verstappen, en tête du championnat du monde, dominent leur sujet. Mais du côté des constructeurs, rien n’est joué derrière l’écurie autrichienne. En concurrence avec Aston Martin, Mercedes a lâché des plumes en Azerbaïdjan, suite à la position de Lewis Hamilton (6ème) et surtout celle de George Russell (8ème).

F1 : «J’espère qu’il a retenu la leçon» : Mercedes met un coup de pression à Verstappen https://t.co/myD9r6rc57 pic.twitter.com/h2j9CMOiDM — le10sport (@le10sport) April 30, 2023

Hamilton l’affirme, sa course « a été fluide »

Malgré ces performances, Lewis Hamilton a souhaité tirer un maximum de positif pour la suite de la saison de Mercedes. « Je pense que nous avons tiré le meilleur de ce que nous avons pour le moment. Il y a eu une excellente préparation avant de venir ici avec quelques jours à l’usine, beaucoup de simulations et je suis très fier de l’équipe. Ma course a été assez fluide et facile, je ne pouvais malheureusement pas avoir le rythme de Fernando (Alonso) mais j’avais celui de la Ferrari. Nous ferons mieux bientôt avec nos évolutions, nous avons encore Miami à réussir au mieux avant ça » déclare le septuple champion du monde après sa course à Bakou, dans des propos relayés par Next-Gen Auto .

La mentalité de Mercedes « est excellente » selon Hamilton