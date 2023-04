F1 : Une malédiction brisée par Leclerc ?

Arnaud De Kanel

Impressionnant depuis le début du week-end à Bakou, Charles Leclerc s'élancera en pole position ce dimanche après-midi. Le Monégasque devra lutter face à des Red Bull revanchardes et à l'aise les années précédentes en Azerbaïdjan, à contrario de Ferrari, jamais couronnée sur ce tracé urbain.

Charles Leclerc est en route vers l'exploit. Depuis le début de la saison, personne n'est parvenu à battre Red Bull puisque Max Verstappen a remporté deux Grand Prix et Sergio Perez un, mais le Monégasque fait très bonne figure à Bakou. Jamais on a senti l'écurie autrichienne aussi peu sereine avant un départ cette année et pour cause, la Ferrari de Leclerc affiche un rythme stratosphérique qui pourrait lui offrir sa première victoire depuis juillet 2022, la première à Bakou dans l'histoire de Ferrari.

F1 : «Il n’oubliera pas», Verstappen prépare sa vengeance https://t.co/xgkp7zsI7A pic.twitter.com/Vf6TZkq4dl — le10sport (@le10sport) April 30, 2023

Ferrari veut enfin s'imposer à Bakou

« Nous allons donc voir ce qu'il est possible de faire pour améliorer la situation et nous donnerons tout ce que nous avons. Nous allons essayer de gagner, même si la Red Bull semble plus rapide », annonçait Charles Leclerc au sortir de la course sprint terminée en deuxième position. Gagner à Bakou n'est pas donné à tout le monde. Présent dans le calendrier depuis 2017 et renouvelé jusqu'en 2026 samedi, le Grand Prix d'Azerbaïdjan a connu un vainqueur différent par édition. Un fait rare certes, mais au niveau des écuries, on retrouve toujours les deux mêmes : Red Bull et Mercedes. Jamais Ferrari ne s'est imposée à Bakou puisqu'en 2017, c'est Daniel Ricciardo qui l'avait emporté au volant de sa Red Bull, imité par Lewis Hamilton et sa Mercedes l'année d'après. L'écurie allemande avait poursuivi sa domination en 2019 avec la victoire de Valtteri Bottas. En 2021, Sergio Perez s'était imposé avant que Max Verstappen ne lui succède la saison passée. Au delà de Ferrari, c'est surtout pour Charles Leclerc que Bakou ne réussit pas.

Les poles maudites de Leclerc en Azerbaidjan

Charles Leclerc a signé sa troisième pole position consécutive à Bakou après 2021 et 2022. Pour autant, elle n'est pas gage de bon résultat à l'arrivée. En 2021, il avait terminé quatrième tandis que la saison passée, il avait essuyé une casse moteur. De plus, en 18 pole en carrière, il n'en a converti que 4 en victoires. Un ratio assez faible pour un pilote de sa trempe.