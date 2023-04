Hamilton fan de cette révolution en F1, Verstappen va enrager

La rédaction

À travers ce nouveau format décidé par la FIA concernant l'épreuve du sprint, son accueil est mitigé. Certains pilotes ont apprécié, d'autres moins. Red Bull s'est encore imposé grâce à la victoire de Sergio Pérez à Bakou, devant la Ferrari de Charles Leclerc. Lewis Hamilton a terminé septième mais semble avoir aimé ce nouveau format, contrairement à Max Verstappen.

Suite à ce changement de format, il n'y a plus qu'une seule séance d'essais libres et la deuxième est devenue une qualification pour le sprint. Max Verstappen était très remonté après la course sprint : « Le nouveau format du Sprint ? Jetez juste ça à la poubelle ! Il est simplement important de revenir à ce que nous avions et de s’assurer que chaque équipe puisse se battre pour la victoire, c’est ce que nous devons essayer de faire [plutôt que] d’essayer de mettre en place toutes ces sortes d’excitations artificielles. Je me suis ennuyé pendant les qualifications d’aujourd’hui. »

« Ce n'est pas idéal de perdre la place au profit d'Alonso »

Lewis Hamilton n'est pas du tout dans cet état d'esprit. Le pilote Mercedes en redemandait même, tout en analysant sa course, dans des propos rapportés par nextgen-auto.com : « Ce n’était pas idéal de perdre la place au profit d’Alonso. Ce n’est jamais génial de reculer, mais c’est parfois la course automobile. Je n’avais pas le rythme des voitures devant moi, mais je sais pourquoi maintenant, grâce au Sprint. C’est un bon indicateur du problème en termes de réglages , nous allons donc l’examiner et, espérons-le, apporter des améliorations demain. Ça va être dur, mais tout peut arriver. Il y a eu quatre heures d’attente entre les sessions aujourd’hui. Je pense qu’aujourd’hui, nous aurions pu faire au moins trois séances. Je ne sais pas si c’est possible. »

F1 : Verstappen surclasse Hamilton, il est choqué https://t.co/586J17b4jq pic.twitter.com/pBT6iM2XSi — le10sport (@le10sport) April 28, 2023

« C'était amusant »