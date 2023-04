F1 : Cauchemar chez Alpine, une terrible nouvelle tombe pour Ocon

Hugo Chirossel

Après les mésaventures de Pierre Gasly vendredi lors des qualifications du Grand Prix d’Azerbaïdjan, c’est au tour d’Esteban Ocon d’avoir son lot de problèmes. Alors que le Français devait partir 13e du sprint ce samedi et 12e de la course dimanche, sa monoplace a été sortie du parc fermé et Ocon devra donc s’élancer des stands.

Le Grand Prix d’Azerbaïdjan commence à peine, mais les mauvaises nouvelles s’enchaînent pour Alpine. Après que sa monoplace ait pris feu lors des essais libres, Pierre Gasly s’est rendu coupable d’un accident pendant les qualifications pour la course de dimanche et partira donc de la 19e position. Son cauchemar s’est poursuivi ce samedi à l’occasion des qualifications pour le sprint.

Gasly 19e pour le sprint et la course

En effet, Pierre Gasly a une nouvelle fois vécu une séance de qualification très compliquée. Il a été contraint de rentrer aux stands dès la Q1 à la suite d’un problème d’échappement et comme pour la course de dimanche, il s’élancera de la 19e place sur la grille de départ ce samedi lors du sprint. Mais alors que le week-end se déroulait mieux jusque-là en ce qui concerne Esteban Ocon, ce dernier a lui aussi été frappé par une très mauvaise nouvelle.

Ocon contraint de partir des stands