F1 : Cauchemar avec Alpine, Pierre Gasly enrage

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Pierre Gasly a connu une journée catastrophique ce vendredi en Azerbaïdjan. Alors que sa voiture a pris feu lors des essais libres, le Français a ensuite percuté les barrières durant la Q1, l’obligeant à abandonner. Le bilan était forcément négatif au terme de cette journée « très difficile et décevante » comme l’a expliqué le pilote Alpine.

Journée noire pour Pierre Gasly et Alpine en Azerbaïdjan. La monoplace du Français a pris feu ce vendredi dans les rues de Bakou, dès le premier quart d'heure de roulage en essais libres. Ce qui ne l’a pas empêché de prendre part aux qualifications qui se révéleront elles aussi cauchemardesques pour lui. Pierre Gasly a percuté les barrières durant la Q1, l’obligeant à abandonner.

« Une journée très difficile et décevante »

« C’était évidemment une journée très difficile et décevante , regrette Pierre Gasly, dans des propos relayés par F1i. Je veux adresser un grand merci aux mécaniciens pour leur travail entre les essais et les qualifications pour faire les changements nécessaires et préparer la voiture à temps . »

F1: Fin du calvaire pour Leclerc, du changement a lieu ! https://t.co/AfjFQ1AQE8 pic.twitter.com/ffsh0BUpaF — le10sport (@le10sport) April 28, 2023

« Nous allons débriefer en équipe, avancer ensemble et, je l’espère, prendre quelque chose »