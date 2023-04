F1 - Gasly/Ocon : Enfin une bonne surprise pour Alpine ?

Arnaud De Kanel

Pas vernie depuis le début de saison, l'écurie Alpine entend bien lancer sa saison ce week-end au Grand Prix d'Azerbaïdjan. Tout peut arriver à Bakou et il faut espérer que cette fois-ci, la roue tourne pour l'écurie française. Les monoplaces ont avancé dans leur développement durant la trêve, de quoi nourrir encore plus d'espoir.

C'est l'esprit revanchard qu'Alpine se présente à Bakou ce week-end. Abattus à Melbourne après un scénario terrible, Pierre Gasly et Esteban Ocon veulent bien figurer sur un tracé qui laisse place à l'impossible. En 2021 par exemple, Gasly était monté sur la troisième marche du podium avec son AlphaTauri qui est beaucoup moins performante que l'Alpine d'aujourd'hui. Il faut espérer que nos deux pilotes français se frayent un chemin pour aller chercher le meilleur résultat possible car pour le moment, le bilan est mitigé.

🔙 29 avril 2018, Bakou, Ricciardo percute #Verstappen par l’arrière mettant les deux Red Bull hors course. ↘️ Le début de la fin pour l’Australien qui n’était pourtant pas responsable de la collision. #AzerbaijanGP #Formula1https://t.co/92ugspWGy7 — Arnaud De Kanel (@arnauuudkl) April 27, 2023

Un début de saison compliqué

Pour le moment, ce n'est pas brillant côté Alpine. A Bahrein, Esteban Ocon avait abandonné pendant que Pierre Gasly prenait la 9ème place après être parti du fond de grille. A Djeddah, les Alpine avaient tenu leur rang en se classant 8ème et 9ème derrière les Red Bull, Ferrari, Mercedes et Aston Martin. Les plus gros regrets sont restés en Australie puisqu'à Melbourne, il y avait moyen de faire quelque chose de grand. Après une course chaotique, Pierre Gasly avait résisté et s'était élancé de la cinquième position au re-start avec de belles chances d'accrocher un podium. L'Alpine affichait un excellent rythme, meilleur que celui des Ferrari notamment. Or, un freinage tardif de Carlos Sainz a semé le chaos, faisant changer brusquement de trajectoire la plupart des monoplaces. Gasly en avait évité mais c'est par l'arrière qu'il s'était fait percuter par son coéquipier Esteban Ocon. Résultat, les deux Alpine dehors et 0 point dans la besace. Ainsi, l'écurie française n'est que sixième au classement constructeurs et doit obligatoirement rentrer dans les points ce week-end.

Bakou pour se relancer ?