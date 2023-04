F1 : Verstappen peut devenir roi à Bakou

Arnaud De Kanel

Après trois semaines de trêve, les pilotes de Formule 1 sont de retour en piste ce week-end à Bakou. Le sixième Grand Prix d'Azerbaïdjan se tiendra dimanche et le tant du titre Max Verstappen pourrait tout simplement y devenir le pilote le plus victorieux sur ce tracé.

Max Verstappen a l'occasion d'écrire encore un peu plus une page de sa fabuleuse histoire en Formule 1. A Bakou, il pourrait signer le 81ème podium de sa carrière et ainsi devancer la légende Ayrton Senna. S'il venait à passer la ligne d'arrivée en première position, le double champion du monde écrirait même l'histoire du Grand Prix d'Azerbaïdjan en devenant le pilote avec le plus de victoires en terre azérie. Mais ça ne sera pas simple.

Verstappen à la conquête de Bakou

Victorieux la saison passée à Bakou, Max Verstappen entend bien rééditer sa performance ce week-end malgré sa deuxième place sur la grille de départ. Ce vendredi, il a été battu par Charles Leclerc en qualifications mais il est assez confiant pour la course de dimanche. « C’est toujours difficile ici de tout mettre bout à bout sur un tour. Lors du deuxième run, on a tenté quelque chose sur le tour de sortie qui n’était pas parfait pour le chrono. Mais c’est très dur ici, on est à la limite en Q3, on essaie de tout faire parfaitement. Mais on est deuxièmes et on a une très bonne voiture donc ce n’est pas mauvais, on veut toujours s’élancer en tête, mais ça va », a-t-il déclaré dans des propos rapportés par Nextgen-Auto . Le Grand Prix d'Azerbaïdjan est présent dans le calendrier depuis 2017 et il a connu un vainqueur différent lors de ses 5 précédentes éditions. Max Verstappen pourrait donc devenir le premier pilote de l'histoire à remporter deux fois ce Grand Prix, et il devancerait ainsi Daniel Ricciardo, Valtteri Bottas, Lewis Hamilton et Sergio Perez au palmarès de Bakou. Charles Leclerc veut mener à mal la conquête du Néerlandais.

«Ce sera difficile de garder la tête»