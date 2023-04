Grande révolution en F1, Verstappen enrage

Pierrick Levallet

Pour le Grand Prix d'Azerbaïdjan, la F1 a mis en place un nouveau format pour la course sprint. Cette révolution apporte quelques changements dans le déroulé du week-end, avec notamment l'apparition d'une nouvelle séance de qualifications propre à la course du samedi. Max Verstappen ne semble d'ailleurs pas vraiment convaincu par tout cela.

Ce week-end, le Grand Prix d’Azerbaïdjan inaugurera la nouvelle version de la course sprint. La F1 a apporté quelques changements dans son format, transformant notamment la deuxième séance d’essais libres en une séance de qualification propre au sprint. Si certains valident ce changement, ce n’est pas le cas de tout le monde. Max Verstappen, qui n’est initialement pas un fan des sprints, ne semble pas spécialement ravi de cette révolution.

Verstappen pas vraiment convaincu par le nouveau format du sprint

« Moi je regarde les choses du point de vue de la course, la F1 les regarde du point de vue du business et bien sûr, je comprends que les courses sprint maintenant sont un peu plus excitantes. Mais je me place du point de vue de la course auto. Normalement, quand on fait une course sprint, le premier tour est passionnant, il y a quelques accidents ici et là et quelques dégâts... mais tout au long de la course, on a une idée assez claire de ce qui se passe, de qui est le plus rapide, donc on a aussi une idée claire de ce qui se passera le lendemain » a expliqué le pilote de Red Bull dans des propos rapportés par NextGen-Auto .

«Je pense qu’une bonne option serait quand même de raccourcir un peu le week-end»