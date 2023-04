F1 : Leclerc impressionne, Verstappen est prévenu

Arnaud De Kanel

On ne l'attendait plus mais voilà qu'il a ressurgi à Bakou sur un terrain qu'il affectionne. Charles Leclerc est la sensation de ce week-end de course en Azerbaïdjan. Il partira en pole ce dimanche après avoir dominé Max Verstappen ces deux premiers jours.

En grande difficulté depuis le début de la saison, Charles Leclerc fait un retour remarqué au premier plan en Azerbaïdjan. Le Monégasque a remporté deux des quatre premières batailles du week-end face à Red Bull. Auteur de la pole position vendredi, sa troisième consécutive à Bakou, après un tour d'anthologie, il a récidivé ce samedi matin en signant le meilleur temps des qualifications pour la course sprint. Sergio Perez aura eu raison de lui sur la ligne d'arrivée mais pas Max Verstappen. Le Néerlandais éprouve des difficultés en Azerbaïdjan et le voir remporter le Grand Prix dimanche relève désormais d'un petit miracle.

Révolution en F1, Verstappen pète les plombs https://t.co/qLOlGbDPfR pic.twitter.com/XFoeMjLLtt — le10sport (@le10sport) April 29, 2023

Leclerc va «se battre pour la victoire»

A contrario de Max Verstappen, Charles Leclerc a fait le plein de confiance sur ces deux premiers jours de course. Le Monégasque entend bien décrocher sa première victoire de la saison, la première de Ferrari à Bakou. « Ça confirme l'avantage de Red Bull en course, mais il ne faut pas oublier où nous étions en rythme de course. Comme je le dis, si la victoire n'est pas possible il faut prendre un maximum de points. Il n'y avait rien de plus à faire aujourd'hui. J'essaierai encore de me battre pour la victoire dimanche », a-t-il déclaré après la course sprint. Beaucoup plus tendu, Max Verstappen passe à côté de son sujet ce week-end. A l'arrivée de la course sprint, il a eu une vive explication avec George Russell qui l'a poussé dans le décor lors du premier virage. Le double champion du monde n'est pas le seul à galérer, et encore, c'est un grand mot quand on voit le désastre chez Alpine.

Alpine doit limiter la casse