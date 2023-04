F1 : Gros clash chez Ferrari ?

Arnaud De Kanel

Le climat est électrique ces dernières semaines à Maranello. Entre les rumeurs de départ de Charles Leclerc en fin de saison, celui acté de Laurent Mekies et les mauvais résultats de la Scuderia, rien ne va plus chez Ferrari. Peter Windsor soupçonne même de tensions entre le pilote Monégasque et son coéquipier Carlos Sainz.

La situation se tend de plus en plus chez Ferrari. Nous assistons peut-être à une passation de pouvoir au sein de la Scuderia puisque plusieurs rumeurs rapportent des intentions de départ de Charles Leclerc à l'issue de la saison. La volonté du Monégasque est nourrie par les mauvaises performances de sa monoplace et un autre facteur pourrait entrer en compte. En effet, le Monégasque commence à très mal vivre sa cohabitation avec Carlos Sainz. Habitué à être leader, Leclerc est bousculé. En début de saison, Frédéric Vasseur avait rappelé qu'il ne mettrait en place aucune hiérarchie et que le mieux placé des deux jouerait la gagne. Sainz l'a bien compris et il ne fait aucun cadeau à son coéquipier qu'il devance au championnat du monde. Des premiers signes de tension sont apparus à Melbourne.

Leclerc ironise sur Sainz

Lors de la Q3 du Grand Prix d'Australie, Charles Leclerc avait été battu par son coéquipier qui ne lui avait pas offert d'aspiration. Sa réaction au sortir de cette Q3 avait montré toute la colère intérieure du Monégasque envers son coéquipier. « Ce fut un tour de merde, sans bonne préparation, maugréait Charles. Un grand merci à Carlos pour l’aspi, j’ai eu un peu de vitesse, c’est toujours chouette… », confiait-il d'un ton ironique. Pour Peter Windsor, cette réaction n'est pas anodine.

«Il était furieux d’être derrière»